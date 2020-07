Marano: ruba il borsello ad un operaio poi tenta il furto di un agnello. Denunciato

I carabinieri della stazione di Marano sul Panaro hanno deferito in stato di libertà un cittadino straniero per rapina impropria e lesioni personali. In particolare, lo scorso 11 luglio 2020 presso un’azienda agricola, un operaio si accorgeva che il suo borsello contenente il proprio telefono cellulare ed altri documenti era stato preso da una persona, la stessa che poco dopo era intenta ad asportare un agnello. Vistosi scoperta, la persona abbandonava l’animale dandosi alla fuga inseguito dall’operaio, attinto da diverse pietre, per impedire al ladro di essere fermato.

Il malcapitato, raggiunto il pronto soccorso di Modena, riceveva le cure del caso con 10 giorni di prognosi refertata per ferite lacero contuse da trauma contusivo ad entrambe le ginocchia. Le indagini immediatamente intraprese dalla locale stazione carabinieri, portavano oggi all’identificazione dell’autore dei fatti, un nordafricano 40enne, che è stato deferito per lesioni personali e rapina impropria.