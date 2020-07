Due pistole e due fucili mai denunciati. In manette un contadino di Castelfranco Emilia

Questa notte i carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno tratto in arresto un 56enne contadino del luogo, trovato in possesso di quattro armi da fuoco e illegalmente detenute. Si tratta di due pistole, una calibro 6,35 ed una calibro 7,65 con relative munizioni, e di due fucili da caccia, mai denunciati. La scoperta è avvenuta nel corso di un intervento fatto dai militari per una lite scoppiata in famiglia, verso l’una di notte. Da lì il rinvenimento delle armi, il sequestro è l’arresto dell’agricoltore.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013