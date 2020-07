Droga: controlli notturni dei carabinieri, segnalate quattro persone. Un positivo all’alcoltest

Nell’ultimo fine settimana, i carabinieri del comando compagnia di Sassuolo hanno effettuato una serie di controlli coordinati nel territorio dei comuni di Sassuolo, Guiglia, Fiorano modenese e Vignola. L’attività, che ha visto impegnate cinque pattuglie delle stazioni rispettivamente dipendenti per territorio, ha permesso di identificare e segnalare amministrativamente alla Prefettura quattro persone per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish.

Il servizio ha consentito di recuperare una dose di cocaina, una dose di marijuana e 5 g di hashish nella disponibilità delle persone controllate. In particolare, in uno di questi controlli effettuati a Sassuolo, il conducente di una autovettura BMW controllata è risultato altresì positivo all’esame alcoltest e quindi sanzionato per guida in stato di ebrezza alcolica.

I controlli sono stati effettuati dalle pattuglie in orario notturno, nelle zone maggiormente frequentate da giovani.