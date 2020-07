‘Cappuccetto russa’ Spettacolo di burattini per la rassegna ‘Viva i cortili 2020’ giovedì a Spezzano

Giovedì 23 luglio secondo appuntamento con la rassegna di spettacoli per bambini e famiglie ‘Viva i cortili 2020’, organizzati dal Comune di Fiorano Modenese in collaborazione con Tir Danza.

Alle ore 21.00, al Parco Di Vittorio di Spezzano, andrà in scena “Cappuccetto Russa”, spettacolo di burattini ‘a guanto’, in un atto unico, a cura di Allegra Brigata (Elis Ferracini, Busto Arsizio VA). Cappuccetto russa, bimbo metropolitano, un mattino si trova a vivere una grande avventura; con gli amici Luponio, gatto Felice e uccello Piumino, dovrà salvare nonna e bosco dal terribile “Lercio cacciatore Guercio”. Da una fiaba classica, lo spunto per raccontare storie di incontri inattesi e amicizie inaspettate.

La prenotazione è obbligatoria alla mail direzione@tirdanza.it, fino a esaurimento posti. In caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato.

La rassegna proseguirà giovedì 30 luglio con “Farsette”, piccoli spettacoli divertenti e pieni di ritmo che animeranno il giardino interno del BLA. Infine il 6 agosto, al Bla, Rufino Clown ci racconta la sua scoperta della Luna in ‘Blue Moon’, una piccola storia senza parole, adatta ad ogni tipo di pubblico.