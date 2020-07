Campagnola, in cinque in auto senza nessun dispositivo di protezione: sanzionati

In pieno sprezzo delle norme anti Covid viaggiavano in cinque su un’auto di grossa cilindrata senza alcun dispositivo di protezione. Non solo, l’autista è risultato positivo all’alcooltest. Questo l’esito di un controllo eseguito la scorsa settimana dai Carabinieri della Stazione di Novellara insieme ai colleghi di Campagnola. L’auto è stata fermata giovedì sera a Campagnola Emilia durante un normale controllo alla circolazione stradale.

L’autista, al termine delle verifiche, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia per essersi posto alla guida del mezzo dopo aver ecceduto nel bere. Immediato anche il ritiro della sua patente di guida. Accertato inoltre che nessuno degli occupanti indossava i dispositivi di protezione necessari per il contenimento della diffusione del coronavirus, oltre al mancato rispetto della distanza tra loro, tutti gli occupanti sono stati sanzionati amministrativamente per un importo complessivo di euro 2.666 (euro 533 ciscuno).