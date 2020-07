Baracca e Burattini torna a S.Ilario

Giovedì 23 luglio doppio appuntamento a Sant’Ilario con il festival di teatro ragazzi “Baracca e Burattini”. Nel cortile del Centro Culturale Mavarta (via Piave 2) arriva “Arlecchino cavadenti” della compagnia veneta L’Aprisogni. L’intreccio è dei più classici: Orazio, figlio di Pantalone, ama, riamato, la giovane nobile Isabella. Pantalone, vecchio con velleità da dongiovanni, messi gli occhi sulla bella ragazza decide, per suo conto, di sposarla…

Già esaurita la replica delle 21.30; ancora posti per quella delle 18.45. L’evento rientra nel cartellone degli eventi “#Insieme. La cultura si (ri)prende l’estate” a S.Ilario e Calerno. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria al numero 347 9533262 (fino a mercoledì 22 luglio: ore 9-13 e 15-18, anche Whatsapp). In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo presso il Piccolo Teatro in Piazza. Per informazioni: 0522 671858 – www.mavarta.it