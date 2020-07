Quartararo vince il primo MotoGP 2020, quello di Spagna. Dovizioso terzo

Fabio Quartararo vince il Gran Premio di Spagna, primo appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGp. Il pilota francese della Yamaha Petronas, che scattato dalla pole ha conquistato la prima vittoria in carriera nella classe regina, ha dedicato la vittoria a “tutte le vittime del Covid” oltre che alla sua famiglia. Quartararo ha preceduto al traguardo, Maverick Vinales e Andrea Dovizioso. Male la gara per Valentino Rossi, che si è ritirato a sei giri dal termine, fermando la propria Yamaha a bordo pista. Ancora peggio per Marc Marquez, caduto a quattro giri dal termine e costretto al ritiro dolorante al polso.



