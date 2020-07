Vendono piscina online ma non inviano il prodotto, due denunce per truffa

I carabinieri della tendenza di Castelfranco Emilia, a conclusione di accertamenti, hanno identificato e denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica due persone, rispettivamente un cinquantenne campano residente nel napoletano e una 32 enne bengalese dimorante a Roma, per truffa in concorso. I due, attraverso una carta postepay, hanno incassato la somma di 280 euro per l’acquisto di una piscina pubblicizzata su sito internet, senza inviare il prodotto.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013