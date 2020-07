Ulteriore valorizzazione del personale del Comparto per il maggiore impegno profuso nell’emergenza da Covid-19

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena è impegnata a valorizzare il contributo dei propri operatori nella gestione della pandemia di COVID19. Il 9 luglio scorso è stata infatti siglata con le Organizzazioni Sindacali del Comparto una ipotesi di accordo per distribuire 500.000 euro di fondi aziendali ai dipendenti del comparto sanità sulla base delle ore di straordinario effettuate alla data del 30 aprile 2020, in piena crisi da coronavirus.



L’accordo premierà tutte le categorie del comparto – personale sanitario, tecnico e amministrativo – sulla base di criteri che tengono conto del diverso livello di responsabilità professionale e del maggior impegno prestato nella gestione della crisi. Il “bonus”, che si va ad aggiungere a quelli previsti dalla normativa statale e dagli accordi regionali e aziendali del mese di maggio, verrà erogato con lo stipendio di luglio, senza che il dipendente debba farne richiesta.



“Non si tratta di una distribuzione di denaro a pioggia – ha commentato il Direttore Amministrativo, Lorenzo Broccoli – ma di una intesa modulata sul grado di responsabilità dell’operatore nella gestione della crisi. Per questo motivo il premio sarà più elevato per il personale che ha lavorato nei reparti COVID rispetto a quello che si è impegnato nei reparti non COVID. La diversa pesatura del bonus è per noi importante perché vuol dare l’idea di come tutti, ciascuno secondo il proprio ruolo, abbiano contribuito a questo sforzo comune.



“Si tratta di uno sforzo importante per la nostra Azienda – ha concluso Broccoli– che vuole dare un segnale di vicinanza e supporto al proprio personale che in questi mesi difficili è stato la linfa della nostra organizzazione”.



