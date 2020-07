Nascondeva marijuana in barattoli per marmellata, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Castello d’Argile (BO) hanno denunciato un ventinovenne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, durante un’indagine finalizzata a disarticolare il mercato della droga destinato ai clienti della zona.

Sottoposto a una perquisizione domiciliare, il giovane è stato trovato in possesso di cinque piante di marijuana che coltivava nel giardino di casa e una sessantina di grammi di analoga sostanza, già essiccata e pronta alla vendita, custodita all’interno di barattoli per uso alimentare che nascondeva in camera.

La sostanza stupefacente è stata consegnata ai Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Bologna.