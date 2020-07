“Two minutes with…”: le aziende Ceramics of Italy presentano le loro ultime novità

Una nuova modalità di presentazione delle ultime novità di prodotto delle aziende ceramiche italiane, attraverso un video promozionale della durata di circa due minuti, in lingua italiana con sottotitoli in inglese, nel quale un testimonial aziendale illustra una recente collezione con l’ausilio di immagini di prodotti e di ambientazioni.

E’ questo l’obiettivo di “Two minutes with…”, la nuova iniziativa promozionale di Ceramics of Italy a supporto dell’industria ceramica italiana che – in un periodo in cui le principali occasioni di visibilità in presenza sono impedite – consente alle aziende ceramiche Made in Italy di raggiungere la propria clientela in Italia e all’estero con una modalità agile e veloce.

Per quanto riguarda i contenuti, i trend di attualità delle ceramiche Made in Italy spaziano dall’eleganza dei marmi, agli effetti naturali del legno, dalle pietre naturali alle lastre con le texture più variegate e dall’aspetto sempre più realistico. La natura e la tradizione si ritrovano nei piccoli e nei grandi formati, adatti per pavimenti e rivestimenti, sia indoor che outdoor. Le decorazioni digitali 3D creano composizioni sempre nuove e decorazioni con effetti cromatici infiniti, che rendono gli spazi personalizzabili e unici. Grazie ad una nuova gamma di prodotti, inoltre, anche la posa è diventata semplice ed impeccabile per un risultato perfetto. Il tutto con l’utilizzo di tecnologie sempre all’avanguardia nel pieno rispetto dell’ambiente e per la salubrità degli ambienti.

I video sono disponibili, oltre che sui canali delle singole aziende, sul sito www.ceramica.info, sui social network di Ceramics of Italy e diffusi digitalmente ad un indirizzario internazionale di architetti, progettisti, rivenditori, posatori e operatori professionali.