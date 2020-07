Torna a Castenaso il festival Culture del Mondo: “Mama Africa dalle radici al mondo”

Un festival di sei appuntamenti musicali (22 Castenaso, 23 Granarolo, 28 Minerbio, 29 Castenaso 30 e 31 Budrio), quest’anno dedicato alle musica africana, dalle sue radici ed origini alla sua evoluzione nel mondo, nata dall’incontro con culture diverse, che ha dato vita a grandi generi, come il soul, il blues, il funk, l’afro jazz, l’afro beat.

Nato a Castenaso ormai vent’anni fa, il festival Culture del Mondo ha toccato nelle sue edizioni passate vari Paesi, continenti ed aree geografiche, ed offerto attraverso i diversi linguaggi della cultura e dell’arte (dalla danza, al cinema, alla letteratura, alla musica, al cibo) un’occasione di incontro e scambio tra diverse culture.

Negli ultimi anni esteso ai comuni di Granarolo e Budrio, quest’anno coinvolge per la prima volta anche il comune di Minerbio; tutti comuni della Pianura Est di Bologna.

Quest’anno, date le limitazioni dell’emergenza covid relative alle possibilità di aggregazione, la proposta culturale si concentra sulla parte musicale spettacolare, portando concerti di alto livello in arene locali, realizzate secondo le prescrizioni vigenti.

Resta in ogni caso un’importante occasione di avvicinamento culturale, ancora più importante in un momento di distanziamento sociale, in una situazione globale dove sembra ancora più importante la vicinanza e la solidarietà tra i popoli, tutti a chiamati e coinvolti nell’affrontare insieme nuove sfide.

Il festival è organizzato dai comuni di Castenaso, Budrio e Granarolo, con il contributo con il della Regione Emilia Romagna ed il sostegno di Bologna Estate, il cartellone estivo del Comune di Bologna.

PROGRAMMA

Mercoledì 22/07 GRANDE MADRE AFRICA con Seydou Kienou – afro tradizionale

CASTENASO Arena Italia, via XXI Ottobre 1944, 8

Giovedì 23/07 VONN WASHINGTON – soul funk

GRANAROLO Quarto inferiore – La Casa degli Eventi via Teresa Noce

Martedì 28/07 KOLA BEAT BAND – afro beat

MINERBIO Impianto Sportivo, via Don Zamboni

Mercoledì 29/07 ELHZO – afro jazz

CASTENASO Arena Italia, via XXI Ottobre 1944, 8

Giovedì 30/07 THE SOUL STORY Rick Hutton, Daria Biancardi & Groove City – soul

BUDRIO P.zza Filopanti

Venerdì 31/07 KONE BAND con Kalifa Kone – afro jazz blues

BUDRIO P.zza Filopanti

INGRESSO GRATUITO – inizio concerti ore 21.00. Info e modalità di partecipazione sui siti dei comuni aderenti