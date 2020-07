I vigili del fuoco questa mattina sono intervenuti in viale Berti Pinchat per un albero caduto sulla sede stradale. Un grosso ramo, a causa del vento, si è staccato dal fusto dell’albero ed è caduto sul viale. Sul posto una squadra, insieme alla polizia locale: i pompieri hanno rimosso l’albero e la polizia ha gestito la circolazione stradale leggermente congestionata. Non si lamentano feriti.



