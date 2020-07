Il Sassuolo Calcio compie 100 anni

17 Luglio 2020: una data da ricordare, una società da celebrare, un territorio da valorizzare. Tante le iniziative e i progetti che prenderanno forma nel corso dei prossimi mesi per celebrare il Centenario del Sassuolo Calcio.

Il logo del centenario che caratterizzerà la prossima stagione: dalla nuova maglia a tutto il materiale di comunicazione societaria. Per quanto riguarda la nuova maglia, che porterà la firma di un nuovo sponsor tecnico, la presentazione è prevista per la seconda metà di agosto.

Oggi, alle 17:00 il debutto online del nuovo sito ufficiale neroverde: un portale che parlerà a 360° gradi del mondo Sassuolo, un passo importante per lo sviluppo digitale del club.

Nel mese di agosto verrà poi inaugurato in centro a Sassuolo il primo Official Store del Sassuolo Calcio, un vero punto di riferimento per gli sportivi sassolesi all’interno del quale potranno comprare i prodotti ufficiali, sottoscrivere i nuovi abbonamenti e acquistare i biglietti. Inoltre, in occasione del centenario verrà anche prodotta una linea esclusiva di merchandising che i tifosi potranno trovare direttamente nel nuovo store.

Per i cento anni neroverdi c’è anche la volontà di organizzare una grande festa in città per riabbracciare tutti i tifosi, un progetto a cui si lavorerà non appena le disposizioni di sicurezza per l’emergenza COVID-19 lo permetteranno.

Infine presto sarà attivo il progetto “Generazione S”, un grande contenitore di idee per il mondo giovanile, con particolare attenzione al sociale, al fine di allargare la nostra comunità alle società sportive e alle scuole del territorio.