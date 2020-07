Destinatario di misura cautelare nell’ambito di un’indagine in materia di contrabbando di carburante, fermato in A1 dalla Polstrada di Modena Nord

Nella giornata di ieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bolzano, a conclusione di una articolata indagine in materia di contrabbando di carburante, ha dato esecuzione al provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone ed al sequestro di depositi carburante, distributori carburante, veicoli, imbarcazioni, rapporti finanziari, denaro e quote societarie.

Al momento dell’esecuzione delle misure, uno dei destinatari, un 53enne residente in provincia di Milano non risultava reperibile nel luogo di residenza ma, svolgendo la professione di autotrasportatore, si trovava in viaggio con il suo mezzo pesante (autocisterna carburanti) in autostrada A1, senza altre indicazioni sul tragitto.

La Guardia di Finanza, sulla scorta di altri trasporti effettuati dal predetto e documentati nel corso dell’indagine, interessava la Polizia Stradale di Modena che, attraverso la Sottosezione di Modena Nord, operante nella tratta A1 tra Bologna e Parma, attivava le ricerche del veicolo segnalato.

Intorno a mezzogiorno il mezzo pesante segnalato veniva individuato da una pattuglia in transito in A1 direzione Nord, poco prima del casello di Modena sud; fatto accostare in piazzola di sosta, il complesso veicolare ed il conducente venivano sottoposti a controllo approfondito.

Il conducente, identificato per il destinatario della misura cautelare, veniva poi accompagnato presso gli uffici della Sottosezione di Modena Nord dove, previa notifica del provvedimento, veniva tratto in arresto ed associato alla locale Casa di Reclusione.

La Sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord, che opera sia sull’autostrada A1 tra Bologna e Parma che sull’autostrada A22 tra Modena e Pegognaga (MN) ha evidenziato ancora una volta elevata professionalità, riuscendo ad individuare, con pochissime indicazioni, un veicolo in transito in una tratta autostradale caratterizzata da volumi di traffico elevatissimi, contribuendo in tal modo importante alla conclusione della fase esecutiva delle articolate indagini condotte dalla Guardia di Finanza.