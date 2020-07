Controllo integrato del territorio in zona Gramsci a Modena

Nell’ambito del piano di Controllo Integrato del Territorio, nella serata di ieri, la Polizia di Stato, unitamente a personale della Guardia di Finanza, con unità cinofila al seguito, e alla Polizia Municipale, ha effettuato una serie di verifiche in via Gramsci e nelle zone limitrofe. L’attività, finalizzata alla prevenzione e al contrasto della criminalità, ha visto l’impiego anche di tre pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia.

Sono state identificate complessivamente 73 persone, di cui 47 stranieri, e controllati 32 automezzi. Sono stati svolti accertamenti all’interno di due esercizi commerciali “di vicinato” ubicati in via Gramsci, senza rilevare irregolarità.

Le verifiche sono state estese al complesso residenziale “R-Nord” in strada Canaletto sud, dove sono stati rintracciati tre cittadini stranieri, di cui due irregolari sul territorio. Un terzo è stato denunciato in stato di libertà in quanto privo al momento del controllo di documenti di riconoscimento.