Castelnuovo, gli appuntamenti del week end

Week end di eventi a Castelnuovo. Una due giorni ricca di appuntamenti all’ombra del torrione, nel’ambito del’edizione 2020 di “Esatte bene in centro”, promossa dal Comune di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con l’associazione Castelnuovo Immagina.

Si comincia domani, sabato 18 luglio, con la grigliata d’estate organizzata dalla Piadineria Marilyn dalle 19.30. Dalle 20 appuntamento in via Matteotti per gli appassionati di motori: in mostra le 500, intramontabile icona dell’automobilismo italiano. Serata nel segno dei ritmi country con la musica e i balli dei Wild Angels, protagonisti in via Roma dalle 21. Non mancherà l’intrattenimento per i più piccoli: in piazza Giovanni XXIII verranno allestiti i gonfiabili.

Domenica 19 luglio i mercati si prendono la piazza e le vie del paese: dalle 7 alle 14 sarà possibile trovare occasioni tra le bancarelle del mercato straordinario allestito da via Zanasi fino a via per Formigine, mentre in via Roma spazio al mercato dell’arte e dell’ingegno.