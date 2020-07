Auto finisce in un fossato ad Imola, ferito il conducente

Stamane intorno alle 9:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cardinala ad Imola per un incidente stradale. Una vettura, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo ed è finita fuori strada in un fosso e il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo. Sul posto due squadre, una dal comando provinciale di Bologna e una da Ravenna (distaccamento di Lugo). I soccorritori dei Vigili del fuoco hanno utilizzato una barella spinale per estrarre la persona dalla vettura e consegnarla nelle mani del 118. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Imola. Presenti anche i carabinieri che hanno dato l’allarme al 115.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013