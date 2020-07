Reggio Emilia: malmenata da un uomo conosciuto occasionalmente che le ha rubato 600 euro

È stata avvicinata da un uomo, conosciuto occasionalmente, che l’ha prima fatta salire in auto e, dopo averla picchiata, rubato la borsa con dentro 600 euro in contanti. I fatti risalgono ai primi di luglio. La vittima, una 25enne abitante in città, viene approcciata dall’uomo nei pressi della Stazione Ferroviaria di Reggio Emila. La coppia si sposta nel quartiere di Pieve Modolena dove la vittima viene aggredita dall’uomo che poi si impossessa della sua borsa con dentro il denaro contante ed il telefono cellulare.

Dieci i giorni di prognosi refertati alla 25enne dai sanitari del pronto soccorso di Reggio Emilia, dove si è rivolta per le cure. Quanto accaduto è stato segnalato ai Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia principale che, una volta ricevuta la denuncia, hanno avviato l’indagine. I Carabinieri reggiani, grazie all’esatta descrizione dell’uomo, alle testimonianze raccolte ed ai riscontri ottenuti tramite gli apparati di video sorveglianza attestati in città, sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore, un 49enne abitante a Montecchio Emilia, il quale, al termine degli accertamenti, è stato segnalato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria reggiana dinanzi alla quale dovrà ora rispondere del reato di rapina.