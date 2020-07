Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 17 luglio

meteo temporaNuvolosità estesa con rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco, possibili su tutto il territorio regionale; dal pomeriggio tendenza ad attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni, con sensibile miglioramento in serata. Temperature: minime in lieve diminuzione, con valori compresi tra 18 e 21 gradi; massime in diminuzione con valori compresi tra 23 e 27 gradi. Venti: in prevalenza deboli-moderati dai quadranti settentrionali. Mare: tra poco mosso e mosso, specie al largo.

(Arpae)