Polinago, scuole pronte per il prossimo anno scolastico nel rispetto delle regole sanitarie

A Polinago le scuole sono pronte ad accogliere in sicurezza i bambini e i ragazzi per la ripresa dell’attività scolastica di settembre.

E’ quanto emerso dalla conferenza di servizi che si è svolta giovedì 16 luglio tra l’amministrazione comunale e il dirigente scolastico Gianni Ravaldi dalla quale sono emerse le indicazioni per l’organizzazione degli spazi e dei servizi, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale che saranno garantite per gli oltre 110 bambini della scuola dell’infanzia, della primaria e della scuola media del comune di Polinago.

In particolare, dopo un’analisi degli spazi effettuata nei giorni scorsi da parte della dirigenza scolastica, è emersa la possibilità di garantire l’accesso e la permanenza nelle aule nel rispetto delle norme stabilite dal Comitato tecnico scientifico e dal ministero dell’Istruzione, l’erogazione dei pasti in presenza, predisponendo tre spazi mensa, e l’opportunità di usufruire del servizio di prescuola nella palestra della scuola che verrà igienizzata per consentire la regolare attività didattica.

Per il sindaco di Polinago Gian Domenico Tomei «questo straordinario risultato testimonia come le piccole realtà come la nostra possano trovare in poco tempo soluzioni condivise che mettano al centro anzitutto il bene dei nostri ragazzi. Stiamo ovviamente attendendo – prosegue Tomei – le indicazioni di carattere sanitario, che ad oggi ancora non sono state date, ma quello che vogliamo sottolineare è che ci faremo trovare pronti e saremo in grado, seppur con i sacrifici che ci verranno richiesti, di garantire a tutti un anno scolastico vissuto in pienezza di didattica e di relazioni sociali, caratteristiche fondamentali per la nostra scuola».