Nuovi giochi in due parchi di Maranello

Due nuovi ‘castelli’ sono stati installati nelle aree gioco di altrettanti giardini pubblici maranellesi, in particolare al Parco dei Piloti, zona Museo, e al Parco Enzo Ferrari nei pressi della Baracchina.

Il doppio intervento è stato completato recentemente dall’amministrazione comunale di Maranello, in concomitanza con la riapertura post covid delle aree gioco nei parchi pubblici, dove tuttora vige l’obbligo di rispettare le misure anticontagio: dall’igienizzazione delle mani prima e dopo l’uso dei giochi al distanziamento di un metro tra le persone, passando per l’obbligo di accompagnamento degli under 14 da parte di un adulto.

“L’installazione di questi nuovi giochi, peraltro in aree molto frequentate dalle famiglie con bambini, era già stata programmata prima del lockdown – spiega Chiara Ferrari, assessore comunale al patrimonio – e non appena siamo entrati nella fase 2 dell’emergenza abbiamo concluso i lavori in tempi brevi, per fare in modo che alla riapertura dei parchi pubblici i più piccoli trovassero le nuove attrezzature. Dopo i sacrifici vissuti tra le mura domestiche a causa del coronavirus, abbiamo voluto dar loro un segnale e un motivo in più per stare all’aria aperta. Nel frattempo i nostri uffici stanno anche effettuando un’attenta ricognizione di tutti i giochi esistenti nei parchi del territorio, con l’intento di programmarne nel tempo la riqualificazione, o la sostituzione laddove dovesse servire”.

Scendendo nei dettagli delle nuove installazioni ludiche, si tratta in entrambi i casi di ‘fortini’ per bambini, dotati di torrette e ponte inclinato. Il ‘castello’ al Parco dei Piloti offre anche alcuni supporti per esercizi da palestra e un’altalena, mentre quello collocato al Parco Enzo Ferrari può contare su un paio di scivoli e su una piccola parete da arrampicato. I due giochi, oltre a garantire tutte le norme di sicurezza riguardo ai materiali utilizzati e ai parapetti anticaduta, sono dotati anche di una pavimentazione idonea ad attutire gli urti.