Modena: “Se dicessimo la verità” si sposta allo Storchi

A causa delle previsioni meteo che annunciano possibili piogge, venerdì 17 luglio alle 21 lo spettacolo “Se dicessimo la verità” con il successivo dibattito su cultura e impegno civile si svolgerà al Teatro Storchi di Modena in largo Garibaldi e non come indicato in programma ai Giardini Ducali di corso Canalgrande. Tutti coloro che, hanno acquistato il biglietto vengono avvisati dello spostamento dall’organizzazione. L’appuntamento rientra nella rassegna Giardini d’Estate a cura di Ert, nell’Estate modenese del Comune, con sostegno di Fondazione di Modena e Gruppo Hera.

Lo spettacolo, messo in scena da Giulia Minoli ed Emanuela Giordano, è una produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione e Co2-Crisis Opportunity Onlus.

L’ingresso alla serata costa 5 euro con posti contingentati e prenotazione obbligatoria via e-mail (biglietteria@emiliaromagnateatro.com) alla biglietteria del Teatro Storchi (da giovedì a sabato 10 – 14, tel. 059 2136021).

Il dibattito che segue lo spettacolo è trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Ert (https://it-it.facebook.com/ErtFondazione). Protagonisti del talk Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale antimafia, e Giovanni Tizian, giornalista del “Domani”, entrambi in collegamento online; dialogano con Stefania Di Buccio, coordinatrice del Master in “Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie Pio La Torre” dell’Università di Bologna; Mara Fonti, insegnante d’italiano e storia al “Fermo Corni” di Modena; Giuliano Fusco, presidente del Comitato unitario Professionisti della provincia di Modena; Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. In platea anche Andrea Bortolamasi e Andrea Bosi assessori del Comune di Modena rispettivamente a Cultura e Politiche per la Legalità.

Anche allo Storchi l’appuntamento si svolge in sicurezza applicando le disposizioni dei decreti anti Covid – 19 (mascherine, distanziamento, disinfettanti…) con assistenza del personale di sala (info www.modena.emiliaromagnateatro.com).