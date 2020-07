“Camminata sotto le stelle” domani a Casalgrande alto

Una bella camminata, buon cibo e cinema per tutta la famiglia: questi gli ingredienti della ‘Camminata sotto le stelle’ che si terrà domani sera, venerdì 17 luglio, nella zona di Casalgrande Alto. Appuntamento in via Liberazione 66 alle 19,45, presso il nuovo circolo Arci; per chi vuole, cena al Quagliodromo con gnocco, tigelle e salumi (prenotazione obbligatoria al 339 37 87 331); alle 21, nell’ambito della rassegna Green Mosquito, proiezione del film per bambini “Le Follie dell’Imperatore” (ingresso libero).



