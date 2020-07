Sant’Ilario: musica al Mavarta con il duo Casa Vianello

Venerdì 17 luglio concerto del duo Casa Vianello nel cortile del Centro Culturale Mavarta di via Piave (ore 21.30). Il Duo è composto dal baritono Eugenio Maria Degiacomi e dalla pianista Claudia Zucconi. In programma romanze del ‘900 e arie miste d’opera di carattere buffo. Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni in termini di distanziamento e misure di sicurezza.

L’evento, a cura del Corpo Filarmonico di S.Ilario, rientra nel cartellone degli eventi “#Insieme. La cultura si (ri)prende l’estate” a S.Ilario e Calerno promosso dall’Amministrazione Comunale.

Ingresso gratuito con prenotazione: 0522 671858 – 338 7830547 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 – centroculturale@mavarta.it