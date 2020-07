Reggio E., viale Umberto I: sabato 18 luglio l’appuntamento per approfondire il progetto sul verde pubblico

Viale Umberto I – Sabato 18 luglio l’appuntamento per approfondire il progetto sul verde pubblicoE’ fissato per sabato 18 luglio dalle ore 10, davanti alla scuola primaria Matilde di Canossa, l’appuntamento con l’agronomo Giovanni Morelli, l’esperto di botanica Ugo Pellini e l’assessora alle Politiche per la Sostenibilità Carlotta Bonvicini, per approfondire il progetto del verde di viale Umberto I, parte della Passeggiata settecentesca e oggetto di riqualificazione nell’ambito del Progetto Ducato Estense.

A causa delle misure di distanziamento ed anti-assembramento legate alla pandemia, è necessario iscriversi in anticipo; il numero di partecipanti sarà per forza di cose limitato.

Per partecipare all’incontro di sarà è necessario inviare la richiesta a: vialeumbertoprimo@comune.re.it entro le ore 12 di giovedì 16 luglio, indicando nome, cognome e recapito telefonico.

Si ricorda che, anche durante l’incontro, vigeranno le abituali misure di contenimento del Covid-19: non presentarsi se Covid positivi, se sintomatici o avendo avuto contatti con persone Covid positive negli ultimi 14 giorni; indossare la mascherina; rispettare la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone.

GIOVANNI MORELLI – Laureato all’Università di Bologna, Giovanni Morelli è fra gli agronomi e arboricoltori più autorevoli in Italia, in particolare in tema di alberi. Titolare dello Studio Progetto Verde, esercita la libera professione dal 1994.

È a capo di un team di tecnici specializzati che si è occupato sia di valutazione di stabilità degli alberi, sia di arboricoltura urbana, del verde ornamentale e forestale e del verde storico, applicando i principi della morfofisiologia e dell’architettura arborea, arrivando ad analizzare e studiare circa un milione di alberi.

Ha scritto numerosi articoli su riviste del settore, italiane ed estere; ha partecipato alla stesura del Manuale di gestione degli alberi monumentali della Regione Emilia-Romagna ed è docente in corsi di specializzazione e master anche a livello universitario, tra cui il Master del Paesaggio della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Venezia. È stato relatore in oltre 100 convegni o seminari specialistici nazionali e internazionali ed è membro della Isa (International Society of Arboricolture), della Sia (Società italiana di Arboricoltura), della Aa (Associazione Arboricoltori) e della Sag Baumstatik (tecnici abilitati al metodo Sim per la valutazione di stabilità degli alberi). Ha acquisito, fra l’altro, la qualifica di Isa Certified Arborist, la certificazione Ett – European Tree Technician e la qualificazione Traq (Tree Risk Assessment Qualification). E’ membro del Comitato scientifico nazionale del Coordinamento nazionale alberi e paesaggio Onlus.

INFO SUL PROGETTO – Informazioni sul progetto sono reperibili su www.comune.re.it/vialeumbertoprimo