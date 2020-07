Questa notte in A13 chiuso l’allacciamento con la A4

Sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di manutenzione in corrispondenza del ponte sul fiume Brenta, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 luglio, sarà chiuso l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Venezia.

In alternativa si potrà uscire alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere Corso Stati Uniti e Corso Argentina, con rientro sulla A4, alla stazione di Padova est.



