Indice dei prezzi al consumo a Bologna, giugno 2020

Gli indici dei prezzi al consumo di giugno 2020 sono stati elaborati nel contesto di

progressiva riduzione della gravità dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del

Covid-19 in Italia e di riapertura graduale di buona parte delle attività commerciali di

offerta di beni e servizi di consumo. Pur rimanendo sopra la norma, il numero di mancate

rilevazioni è quindi diminuito.

L’impianto dell’indagine sui prezzi al consumo, basato sull’utilizzo di una pluralità di canali

per l’acquisizione dei dati, ha consentito di ridurre gli effetti negativi dell’elevato numero

di mancate rilevazioni sulla qualità delle misurazioni della dinamica dei prezzi al

consumo.

Nella città di Bologna per il mese Giugno 2020 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera

collettività, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare una variazione mensile di -0,2% e un

tasso tendenziale del -0,8%.

In Giugno sono in aumento su base annua le divisioni dell’“Istruzione” (+2,2%), “Prodotti

alimentari e bevande analcoliche” (+1,7%), dei “Mobili e articoli per la casa” (+1,2%), dei

“Servizi sanitari e spese per la salute” (+1,2%), dell’ “Abbigliamento e calzature” (+1,1%),

delle “Bevande alcoliche e tabacchi” (+0,8%), di “Ricreazione, spettacoli e cultura”

(+0,7%) e degli “Altri beni e servizi” (+0,3%); viceversa i prezzi sono diminuiti per le

divisioni dei “Servizi ricettivi e di ristorazione” (-2,6%), delle “Comunicazioni” (-3,1%), dei

“Trasporti” (-3,3%) e di “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” (-4,7%).

Il tasso tendenziale dei Beni è ancora in calo (da -1,8% a -1,2%) e l’inflazione dei Servizi

diventa negativa (-0,4%). La componente di fondo, che esclude gli alimentari e i prodotti

energetici, diventa nulla.

A giugno sono ancora in calo i prezzi dei prodotti acquistati con media frequenza dai

consumatori (-2,1%, il tasso annuo). In aumento i prezzi dei beni acquistati con bassa

frequenza (da +0,6% a +1,2%, il tasso annuo). Un calo più contenuto per i prezzi dei beni

acquistati con alta frequenza (da -0,9% a -0,2%, il tasso annuo).