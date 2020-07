Deve espiare una pena residua per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Arrestato a Nonantola

Ieri, in tarda serata, i carabinieri della stazione di Nonantola hanno tratto in arresto un siciliano trentasettenne, già noto ai militari, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il giorno stesso dalla procura della Repubblica – ufficio esecuzioni penali del tribunale di Bologna. L’uomo doveva espiare una pena residua di tre anni e sette mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi nella provincia di Bologna dall’agosto al novembre del 2018. L’uomo è stato tradotto alla casa circondariale locale.



