Confesercenti Terre d’Argine, Wainer Pacchioni nuovo presidente

Rinnovo al vertice di Confesercenti Terre d’Argine. Wainer Pacchioni, 53 anni, titolare del negozio “La Frutteria” in C.so Fanti a Carpi, con esperienze imprenditoriali anche nel settore della stampa digitale e con un recente passato da Assessore allo sviluppo economico e sport presso il Comune di Soliera, è il nuovo presidente dell’Associazione imprenditoriale.

Succede a Raul Gabrieli che lascia la carica dopo 6 anni, per sopravvenuti impegni lavorativi, ed a cui va un doveroso e ancor più sentito ringraziamento per il prezioso contributo che ha assicurato in questi anni all’Associazione, sia nell’Area delle Terre d’Argine che negli incarichi Provinciali di Confesercenti Modena.

“Sono perfettamente consapevole delle difficoltà che stanno attraversando le imprese del commercio, turismo e servizi – dichiara Pacchioni – tra le più penalizzate dall’emergenza Covid. Ritengo, tuttavia che, proprio nei momenti più difficili, l’attività di rappresentanza delle Associazioni sia fondamentale per la tutela dei diritti e degli interessi economici delle piccole imprese”.

Al neo Presidente va il sincero augurio di buon lavoro da parte del Consiglio di Area e di tutto lo staff di Confesercenti.