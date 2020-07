Calcio: Serie A, Sassuolo – Juventus 3-3

Fuochi d’artificio al Mapei Stadium: la Juventus fa e disfa e frena sul 3-3 contro un arrembante Sassuolo, che sfrutta le difficolta’ difensive degli uomini di Sarri, con nove reti subite nelle ultime tre partite. Il vantaggio sulle inseguitrici resta rassicurante (+7 sull’Atalanta e +8 sulla Lazio) ma, cosi’ come contro il Milan, la capolista ha rischiato di uscire con le ossa rotte da una partita che sembrava in ghiaccio dopo 12 minuti per i bianconeri illuminati da Pjanic.

Al 5′ il bosniaco batte un corner a rimorchio per Danilo, che colpisce di prima intenzione dal limite e buca Consigli. Ancor piu’ bello il lancio a memoria per Higuain, titolare al posto della certezza Dybala, che scappa ai centrali ed e’ freddo sotto porta per il raddoppio al 12′. Nonostante il pesante uno-due, il Sassuolo non si abbatte e produce pericoli a ripetizione dalle parti di Szczesny, chiamato al miracolo con un riflesso felino su di un tiro di Muldur deviato durante la sua traiettoria, e poi con una grande uscita su Berardi dopo un’azione tutta di prima dei neroverdi.

Il gol dei padroni di casa e’ pero’ nell’aria: al 29′ altra azione in velocita’ dei ragazzi di De Zerbi, Djuricic apre il piatto e infila il pallone all’incrocio per accorciare le distanze. Il Sassuolo diventa padrone del campo e schiaccia la Juve, che stringe i denti con gli acciacchi dei due centrali De Ligt (spalla fuori posto) e Chiellini (al rientro dopo cinque mesi e sostituito da Rugani nella ripresa) e accoglie il duplice fischio di Valeri con un sospiro di sollievo.

Il secondo tempo, tuttavia, non cambia copione: Ronaldo non sfrutta una punizione a due in area, dall’altro lato invece e’ chirurgico il mancino di Berardi dal limite per il pari al 51′.

Gli emiliani, non paghi del risultato, attaccano ancora e dopo tre minuti mettono addirittura la freccia con il tap-in del solito Caputo dimenticato sul secondo palo. La Juve non puo’ piu’ scherzare, dentro Dybala per Higuain e la Joya incide subito con il cross su corner per il pareggio di Alex Sandro al 64′. I bianconeri riprendono in mano l’inerzia dell’incontro, Ronaldo va vicino alla 50^ rete in Serie A, poi Alex Sandro salva sulla linea su Boga dopo la pallagol fallita da Traore: il risultato non si schioda dal 3-3 sino al triplice fischio, la Juve sbanda ma fa un altro piccolo passo verso il tricolore.

TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5; Muldur 7, Peluso 5, Chiriches 5.5 (30′ st Marlon 6), Kyriakopoulos 5.5; Magnanelli 6 (22′ st Bourabia 6), Locatelli 6.5; Berardi 7 (41′ st Ferrari sv), Djuricic 6.5 (21′ st Traore 6), Boga 6 (42′ st Raspadori sv);

Caputo 7.

In panchina: Pegolo, Magnani, Toljan, Ghion, Mercati, Haraslin, Manzari.

Allenatore: De Zerbi 6.5.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 7.5; Danilo 7, De Ligt 5.5, Chiellini 6 (1′ st Rugani 5), Alex Sandro 6.5; Bentancur 5, Pjanic 7 (12′ st Rabiot 6), Matuidi 6 (36′ st Ramsey sv); Bernardeschi 5.5 (17′ st Douglas Costa 6), Higuain 6.5 (12′ st Dybala 6.5), Ronaldo 6.

In panchina: Pinsoglio, Buffon, Demiral, Bonucci, Olivieri, Muratore.

Allenatore: Sarri 6.

ARBITRO: Valeri di Roma 6.

RETI: 5′ pt Danilo, 12′ pt Higuain, 29′ pt Djuricic, 6′ st Berardi, 9′ st Caputo, 21′ st Alex Sandro.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Magnanelli, Kyriakopoulos, Berardi, Bourabia;

Bernardeschi, Ronaldo, Bonucci (in panchina), Ramsey. Angoli: 3-9.

Recupero: 5′ pt, 5′ st.