Nicoletta Natalini nuovo Direttore Sanitario dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia

La Dottoressa Nicoletta Natalini, che entrerà in servizio il prossimo lunedì 20 luglio, sarà il nuovo Direttore Sanitario dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, dopo la nomina a Direttore Generale della Dottoressa Cristina Marchesi.

Modenese, dopo la laurea in medicina e chirurgia nel 1992 all’Università di Modena e Reggio Emilia, si è specializzata in medicina legale e delle assicurazioni e, successivamente, in igiene e medicina preventiva. Nel 2017 ha conseguito il Certificato di Formazione manageriale necessario per svolgere la funzione di direzione sanitaria. Dopo la lunga esperienza all’Azienda USL di Modena dove ha acquisito competenze nell’ambito delle cure primarie, dell’assistenza domiciliare, delle cure palliative e della medicina legale, Nicoletta Natalini ha ricoperto l’incarico di direttore facente funzioni dell’Ospedale di Carpi, passando alla Direzione del Distretto Ovest all’Azienda USL di Ferrara. Nel febbraio 2018 è stata nominata Direttore Sanitario dell’Azienda USL di Ferrara, dove ha coniugato le competenze maturate sia in ambito ospedaliero che territoriale, occupandosi, tra le altre cose, della riorganizzazione della rete ospedaliera e dello sviluppo delle Case della Salute.

Il commento del Direttore Generale Cristina Marchesi: “Conosco Nicoletta Natalini da tempo e ho avuto modo di apprezzarne le ottime competenze di carattere organizzativo e relazionale, particolarmente opportune per sostenere le molteplici azioni volte a dare attuazione alle scelte di programmazione sanitaria e promuovere la qualità delle cure. Per la sua preparazione ed esperienza acquisita nel corso di questi anni sicuramente ha le competenze giuste e credo che la sua nomina possa essere molto positiva per il territorio di Reggio Emilia”.

Si completa in questo modo la squadra della Direzione Generale con la conferma della Dottoressa Eva Chiericati come Direttore Amministrativo, della Dottoressa Elisabetta Negri come Direttore delle attività socio-sanitarie e Direttore del Distretto di Reggio e del Dottor Giorgio Mazzi come Direttore del Presidio Ospedaliero Provinciale, cui spetta il compito di portare a termine la messa in rete degli ospedali della provincia dopo la fusione del 2017.

***

(nella foto, da sinistra: Eva Chiericati, Nicoletta Natalini, Cristina Marchesi, Giorgio Mazzi, Elisabetta Negri)