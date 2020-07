Imola: si stacca porzione di davanzale vicino all’orologio della torre, intervengono i pompieri

Alle ore 12:00 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giuseppe Mazzini all’angolo con via Appia in centro ad Imola per mettere in sicurezza un davanzale in muratura di una piccola finestra, vicino l’orologio della torre. Il manufatto si era distaccato parzialmente costituendo un pericolo per i passanti. Presente una squadra con due mezzi di cui un’autoscala, insieme alla pattuglia della polizia locale. I vigili urbani hanno provveduto ad isolare la zona sottostante, il personale del 115 ha rimosso le parti pericolanti e messo in sicurezza la scena controllando anche le altre strutture vicine. L’intervento ha impegnato la squadra dei Vigili del fuoco e la Polizia locale per circa un’ora.



