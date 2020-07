Il concerto dei Van der Graaf Generator previsto a Bologna rinviato al 2021

A causa del protrarsi su scala mondiale di problematiche e limitazioni connesse alla diffusione del virus Covid-19, Barley Arts è spiacente di annunciare che il tour dei Van der Graaf Generator è ufficialmente rinviato al 2021. Il concerto al Teatro Celebrazioni di Bologna, previsto l’8 aprile 2020 e già rimandato all’8 ottobre 2020, è ulteriormente rinviato al 2021.

Chi avesse già acquistato il biglietto per il concerto può momentaneamente tenerlo da parte in attesa di tutte le informazioni del caso: Barley Arts e il management della band sono attualmente al lavoro per fissare il recupero delle date dell’intero tour e ne daranno comunicazione appena possibile.

Per informazioni: www.teatrocelebrazioni.it