“È arrivato domani”: il sistema imprenditoriale dopo la crisi sanitaria: giovedì 16 luglio il primo incontro

Prende il via il 16 luglio il ciclo di incontri “È arrivato domani” organizzato da Città metropolitana di Bologna e Insieme per il lavoro.

Raccontare il sistema imprenditoriale dopo la crisi sanitaria, connettere i saperi e le storie, esplorare strade in grado di sostenere chi è più a rischio, sono gli obiettivi dei sei incontri online in programma (16 e 22 luglio, 17 e 24 settembre, 1 e 8 ottobre) che affronteranno singole tematiche proponendo una lettura assieme alle imprese, alla ricerca delle principali novità del post-Covid, a partire dagli impatti organizzativi nelle aziende alle “nuove economie” possibili.

Primo appuntamento giovedì 16 luglio alle ore 17.30 per “Una riflessione su ciò che ci aspetta”, un focus che ha la finalità di proporre una lettura globale e locale su salute, economia e comunità, tre poli che questa crisi ci ha ricordato essere tra loro coessenziali, affidata alla grande esperienza dei relatori: Giuseppe Ippolito (Direttore scientifico Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani), Patrizio Bianchi (Economista, Coordinatore task force scuola, Ministero dell’Istruzione) e Suor Alessandra Smerilli (Consigliera per l’economia Consiglio di Stato Vaticano, Task force Ministero per le pari opportunità).

Saranno il sindaco della Città metropolitana Virginio Merola e il Cardinale Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi a concludere il lavori, coordinati da Giuseppina Paterniti (Direttrice editoriale dell’offerta informativa della Rai).

