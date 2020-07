Casa Bondi by night. A Castenaso tornano le storie del Gelso alla … giusta distanza

Anche in tempi di Covid, il Gelso non abbandona i bimbi di Castenaso! Lo spirito del grande Gelso di Casa Bondi, di cui rimane solo un povero tronco rinsecchito, non poteva rinunciare al consueto appuntamento con le bambine e i bambini di Castenaso, che gli sono tanto affezionati.

“La tradizionale e attesissima rassegna di narrazioni animate per bambini e di fiabe della buonanotte torna anche quest’anno a partire dal prossimo giovedì 16 luglio, slittata di un mese e con modalità di accesso limitate, dovute alle restrizioni dettate dal contenimento del contagio”.

“Nel giardino di Casa Bondi, attori bambini e accompagnatori saranno “alla giusta distanza”, nel pieno rispetto delle norme vigente. I partecipanti prenderanno posto sul prato, all’interno di hula hop già posizionati alla giusta distanza e sarà possibile portare con sé plaid e cuscini. L’utilizzo della mascherina sarà obbligatorio per l’entrata e l’uscita nel parco, mentre si potrà togliere durante lo spettacolo”.

L’accesso sarà consentito a 25 bambini con un accompagnatore, pertanto la prenotazione sarà obbligatoria allo 051/788025. Sarà possibile inoltre prenotare per una data e mettersi in lista di attesa per le altre. Gli spettacoli cominceranno alle ore 21.15, ma vi raccomandiamo di arrivare con almeno 15 minuti di anticipo per sbrigare tutte le procedure di accoglienza.

“Casa Bondi by night è un’idea per grandi e piccini. Da ieri lunedì 13 luglio sono entrate in vigore le nuove modalità di fruizione delle biblioteche con accesso libero agli scaffali e alla sala di studio, e così abbiamo pensato di rendere fruibile a tutti la nostra bella biblioteca anche durante le fresche sere d’estate, mentre i bambini ascoltano le storie del Gelso. Nelle tre serate di giovedì 16, 23 e 30 luglio 2020, la biblioteca Casa Bondi effettuerà un’apertura straordinaria serale dalle 20.30 alle 23.00 e sarà possibile prendere in prestito o restituire libri. La cultura non si ferma, anche di notte”, commenta l’assessore alla Cultura Lauriana Sapienza.

Programma

Giovedì 16 luglio ore 21.15

UNA NOTTE TUTTIFRUTTI

narrazione animata con muppets a cura di Martina Pizziconi e Sara D’Angelo (Ambaradan Teatro)

Giovedì 23 luglio ore 21.15

PICCOLE STORIE PER GRANDI ORECCHIE

a cura di Teresa Fregola, alla fisarmonica Nicola Canale

Giovedì 30 luglio ore 21.15

IL BALLO DELLE RIME

narrazioni, canti e suoni a cura di Elena Musti

Ingresso gratuito