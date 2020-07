Un motociclista di 38 anni è rimasto seriamente ferito, ieri sera intorno alle 22.00 a Campogalliano quando, per cause da accertare, uscito di strada è finito in un fossato lungo via Madonna all’incrocio con via Croce. Anche i Vigili del Fuoco sono intervenuti in supporto ai sanitari del 118, i quali hanno trasportato l’uomo al Sant’Agostino – Estense di Baggiovara in codice 3.



