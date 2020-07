San Possidonio piange la scomparsa di Maurizio Nardi

“E’ difficile scrivere di Maurizio al passato, è stato un uomo appassionato, gentile, sempre sorridente. Anche durante il periodo della sua malattia ha sempre mantenuto il sorriso senza arrendersi mai e una gran gioia di vivere ” – così l’ex Sindaco di San Possidonio Rudi Accorsi sulla morte di Maurizio Nardi, ex Segretario Comunale durante il suo secondo mandato.

A portarlo via una malattia che non gli ha lasciato scampo, ma contro la quale aveva combattuto sin da subito, grazie al suo carattere tenace. Malattia che aveva scoperto circa un anno fa e per la quale aveva abbandonato il suo incarico presso il Comune di San Possidonio.

Al saluto e a all’abbraccio caloroso intorno alla sua famiglia si stringono il Sindaco in carica Carlo Casari, la Giunta, i Consiglieri e tutti i dipendenti che hanno avuto il piacere di condividere con lui una parte di strada.