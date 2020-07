Riqualificazione edilizia ed energetica in condomini ERS in via Pasteur a Reggio

Lavori di riqualificazione che abbassano del 70% il fabbisogno energetico di due condomini di edilizia residenziale sociale, che passano dalla classe energetica E alla C. E’ il risultato ottenuto nelle palazzine gemelle, di proprietà del Comune di Reggio, costruite nel 1996, situate in via Pasteur, alle porte est della città, ai civici 10/1 e 10/2, costituite complessivamente da 26 appartamenti.

La riqualificazione, progettata e diretta da Acer Reggio Emilia, ha reso più efficienti gli edifici, ridotto il consumo di energia e migliorato il comfort e il benessere abitativo degli inquilini. I lavori hanno comportato la realizzazione del cappotto di isolamento in facciata, la sostituzione dei serramenti e l’installazione delle valvole termostatiche che consentono la regolazione differenziata della temperatura in ogni stanza dei 26 appartamenti.

Lavori per un investimento complessivo di circa 400mila euro, di cui Acer Reggio Emilia ha curato anche la ricerca dei finanziamenti, derivanti per 72mila euro dal programma operativo dell’Emilia-Romagna, il documento di programmazione che definisce strategia e interventi di utilizzo delle risorse europee assegnate alla regione dal fondo europeo di sviluppo regionale (Por-Fesr 2014-2020) per la crescita economica e l’attrattività del territorio. A questi si aggiungono altri 100mila euro di incentivi per l’efficientamento energetico da Conto termico, mentre la restante quota è finanziata dal Comune di Reggio tramite fondi di bilancio.

Al rilevante risparmio energetico complessivo, che permetterà agli inquilini di vedere dimezzato il costo delle bollette energetiche, si aggiungono i benefici ambientali derivanti dalla riduzione del consumo di gas metano che comporta la diminuzione di circa 35 tonnellate annue di anidride carbonica (CO2); un abbattimento significativo di emissioni nocive che contribuisce a migliorare la qualità generale dell’aria.

I lavori, eseguiti in presenza degli inquilini, oltre ad assicurare una migliore climatizzazione estiva ed invernale e ad accrescere il comfort e il benessere abitativo degli alloggi, hanno apportato anche un generale miglioramento estetico degli edifici che affacciano sulla direttrice principale per Modena.