Ramón Valle & Omar Rodriguez Calvo in concerto sabato a Correggio per festival Crossroads

In sostituzione del concerto del trio di Roberto Fonseca, impossibilitato a raggiungere l’Italia, sabato 18 luglio al Cortile del Palazzo dei Principi di Correggi il festival Crossroads proporrà una sostituzione perfettamente in tema: il duo formato dal pianista Ramón Valle (foto) e il contrabbassista Omar Rodriguez Calvo. Il jazz latino di matrice cubana rimarrà dunque ai massimi livelli di intensità. La serata, organizzata da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, sarà suddivisa in un doppio spettacolo: il primo set inizierà alle 20:30, il secondo alle 22:30. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti per ogni set: prezzo unico euro 14; ridotto under 25 euro 8.

Lungo e solido è il sodalizio che lega i due cubani Ramón Valle e Omar Rodriguez Calvo. Solitamente in trio con batteristi di volta in volta diversi, occasionalmente in formazioni con fiati, i due suonano assieme da quasi tre decenni, come documenta la loro discografia su etichette di riferimento quali la ACT e, più recentemente, la In+Out. Si sono conosciuti a Cuba, quando Omar era ancora uno studente di conservatorio. Si sono poi ritrovati, anni dopo, in Europa e da quel momento Valle non si è praticamente più rivolto ad altri bassisti per i suoi gruppi.

Ramón Valle, nato nel 1964, ha lasciato Cuba nel corso degli anni Novanta. Come pianista sa coniugare il linguaggio musicale della sua terra a quello rigorosamente jazzistico, con tecnica sfavillante e una sorprendente capacità di narrare senza ricorrere alle parole. Con Valle, il jazz cubano diventa una musica sofisticata, grondante di emotività, andando decisamente oltre i canoni tipici del genere.

Anche Omar Rodriguez Calvo ha lasciato Cuba, dove è nato nel 1973, per stabilirsi in Europa. Dopo una formazione come contrabbassista classico, si è dedicato ai linguaggi moderni, compreso il jazz, imbracciando anche il basso elettrico. Notevole il suo ruolo all’interno del Tingvall Trio, ma importanti sono anche le collaborazioni con Omar Sosa, Kurt Elling, Nils Landgren, Horacio “El Negro” Hernandez, Roy Hargrove, Mike Stern e varie orchestre sia classiche che jazzistiche.

