Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 14 luglio

In mattinata cielo sereno o velato per il transito di nubi alte e sottili; nel corso del pomeriggio formazione di nubi a sviluppo verticale sull’Appennino occidentale con il rischio di qualche isolato temporale, in prevalenza soleggiato altrove seppur in presenza di velature, che nel corso del tardo pomeriggio-sera diverranno più estese e compatte. Temperature: in lieve aumento. Minime comprese tra 18°C e 20°C lungo la fascia costiera, attorno a 16/17°C sulle aree di pianura con qualche valore localmente inferiore. Massime comprese tra 26°C e 28°C sulla costa, tra 29°C e 31°C sulla pianura. Venti: deboli, in prevalenza settentrionali al mattino, orientali dal pomeriggio. Mare: ancora mosso al mattino, ma con moto ondoso in attenuazione fino a divenire poco mosso dal pomeriggio.

(Arpae)