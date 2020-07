Nuovo appuntamento con “Museo Safari”: martedì 14 luglio ai Musei di Reggio

Martedì 14 luglio 2020, alle ore 21, al Palazzo dei Musei di Reggio Emilia (via Spallanzani 1) è in programma un nuovo appuntamento della rassegna per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni ‘Museo safari’, promossa dai Musei civici per esplorare il museo in modo insolito guidati da animali noti e meno noti che si nascondono fra le collezioni.

Tema della serata è ‘Disegni di pietra: sulle tracce di animali che non ti aspetti’: una ricerca fra le collezioni per ascoltare storie, scoprire curiosità e re-immaginare animali di marmo, di terracotta e di legno.

L’appuntamento – – che rientra nell’ambito di Restate 2020 all’interno della rassegna #Museosottolestelle, l’estate ai Musei Civici di Reggio Emilia – è a ingresso libero con obbligo di prenotazione al numero 0522.456816 (martedì al sabato, ore 9-12 e 21-22.30, domenica ore 21-22.30).

Le prossime serate in programma saranno:

– 21 luglio, Caccia alla traccia: quando gli animali ci lasciano indizi

– 28 luglio, Ispirazioni d’artista: viaggio tra le opere e gli animali di Antonio Ligabue

– 4 agosto, Exploration in the museum: discover the animals.

Info: 0522 456477 Musei Civici – uffici, via Palazzolo, 2 (da lunedì a venerdì: 9 – 13 / martedì e giovedì: 14- 17) 0522 456816 Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1 musei@municipio.re.it