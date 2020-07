Incendio di un appartamento in via Sant’Isaia, trovata donna senza vita

Questa mattina poco dopo le 10 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sant’Isaia per un incendio di un appartamento. A bruciare alcune suppellettili all’interno dello stesso I vigili del fuoco, presenti sul posto con alcune squadre e diversi mezzi, sono entrati in casa e hanno spento le fiamme. Purtroppo una donna è stata trovata senza vita all’interno dell’abitazione. Presenti anche il 118, la polizia locale, la polizia di stato con la scientifica e il nucleo investigativo antincendio (NIAT) dei vigili del fuoco.



