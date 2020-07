Giovedì a Cavriago burattini al parco del Multiplo

Il festival “Baracca e burattini” sbarca a Cavriago nel giardino del centro cultura Multiplo. In particolare sarà la compagnia “I burattini della commedia” a intrattenere bambini e famiglie la sera di giovedì 16 luglio alle 21,30 con lo spettacolo di burattini “Il dottore innamorato”.

In questa commedia brillante della tradizione emiliana vediamo il dottor Balanzone desideroso di prendere moglie. La prescelta è la figlia di Sandrone, la bella Lisetta. Al padre vengono offerti un mucchio di quattrini per la mano della giovane. Il nostro sarebbe felicissimo di intascare la somma ma Lisetta è innamorata di Fagiolino il quale appresa la notizia escogita un piano. La strega Gertrude sarà colei che risolverà l’intricata faccenda… il finale è una divertente sorpresa.

La compagnia de “I burattini della Commedia” è formata da Moreno Pigoni ed Elisabetta Della Casa. Da vent’anni si occupano professionalmente di Commedia dell’Arte con burattini e di maschere regionali emiliane, di produzione di spettacoli e di laboratori creativi per la scuola.

L’ingresso all’evento in programma a Cavriago è gratuito e la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento dei posti (entro il 15 luglio). Info e prenotazioni: 347 9533262 (preferibilmente via Whatsapp) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; il distanziamento obbligatorio limita le disponibilità di posti. Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni del DCPM del 17 maggio 2020 in termini di distanziamento e misure di sicurezza.

Si ricorda che il Multiplo centro cultura effettua i seguenti orari in questo periodo. Martedì, mercoledì, giovedì e sabato mattina dalle 9 alle 12,30; mercoledì, venerdì dalle 16 alle 19,30; il giovedì dalle 16 alle 23. Quest’anno il Multiplo è sempre aperto d’estate senza la consueta sospensione ad agosto.