Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 13 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso per transito di nubi alte e sottili che non impediranno un ampio soleggiamento. Temperature: minime stazionarie, con valori compresi tra 16/17°C nei capoluoghi interni, intorno a 19/21°C lungo la fascia costiera. Massime in lieve aumento, intorno a 30/31°C nei capoluoghi emiliani, 26/28°C in quelli romagnoli e costa. Venti: deboli prevalentemente nord-orientali, con rinforzi sul mare e lungo la costa. Mare: mosso al mattino con tendenza ad attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata.

(Arpae)