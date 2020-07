Estate a San Felice sul Panaro

Dal 15 luglio al 26 agosto sette film, dei quali tre per bambini e gli altri per un pubblico più adulto, due presentazioni di libri, un concerto, uno spettacolo di contorsionismo musicale. È una estate ricca di appuntamenti quella di San Felice sul Panaro, che si dipana tra luglio e agosto, il cui cuore pulsante sarà la piazza della Rocca dove si svolgeranno tutte le iniziative a partire dalle 21. A questo si aggiunge “Raccontiamoci nel parco”, ovvero cinque incontri con letture e atelier artistici per bambini dai quattro anni, presso il parco letterario “Italo Calvino”. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Si comincia, come detto, in piazza della Rocca mercoledì 15 luglio con la proiezione del film commedia “Cyrano Mon Amour” regia di Alexis Michalik. Mercoledì 22 luglio ancora cinema sotto le stelle con la pellicola d’animazione “Peng e i due anatroccoli” diretto da Chris Jenkins. Giovedì 23 luglio concerto de “The Young Guitar Orchestra Ensemble Mix” diretta da Eugenio Polacchini, Anna Saorin, Gaetano Dolce. Domenica 26 luglio, ore 21, parco letterario “Italo Calvino” (Zona Conad) primo appuntamento di “Raccontiamoci nel parco”, letture e atelier artistici per bambini dai quattro anni a cura di Nakhes Atelier Espressivi di Elisa Barioni. Per info e prenotazioni: tralenote.libreria@gmail.com, telefono 392/1314020. Gli altri appuntamenti di “Raccontiamoci nel parco”, si svolgeranno martedì 28 luglio alle 18, martedì 4 agosto alle 18, martedì 18 agosto alle 19 e martedì 25 agosto alle 18, tutti nel parco Calvino. Martedì 28 luglio appuntamento in piazza Rocca con i libri e la lettura, con la presentazione del thriller “Una mente superiore” di Davide Lugli che sarà presente all’iniziativa. Mercoledì 29 luglio torna il cinema con il film drammatico “Monuments Men”, scritto, diretto, prodotto e interpretato da George Clooney. Mercoledì 5 agosto spettacolo di contorsionismo musicale del circo russo Kalinka. Giovedì 6 agosto sarà la volta del film per bambini “Monster University”, diretto da Dan Scanlon. Mercoledì 12 agosto verrà proiettato il film commedia “Le invisibili”, regia di Louis-Julien Petit. Mercoledì 19 agosto nuovo appuntamento per i più piccoli con la pellicola d’animazione “Rio 2”, diretta da Carlos Saldanha. Martedì 25 agosto, la scrittrice Roberta De Tomi presenta il volume “Scriviamo” racconti di scrittura creativa. Mercoledì 26 agosto chiude gli appuntamenti della lunga estate sanfeliciana, in attesa della Fiera il cui programma è in corso di definizione, il film commedia “Il sapore del successo” diretto da John Wells e scritto da Steven Knight.

Le iniziative sono organizzate dall’Amministrazione comunale con la collaborazione delle associazioni “Le botteghe di San Felice”, “La dodicesima luna”, “Tipì – Teatro partecipato”, “Artinsieme”, “Piazza del Mercato”, della libreria “Tra le note, Libri & Vinili” e del Gruppo San Felice sul Panaro 1 Scout, con il contributo di Sanfelice 1893 Banca Popolare.

Ingresso libero alle iniziative ma consigliata la prenotazione, presso i negozi di San Felice o via e-mail a: cult@comunesanfelice.net. Per informazioni 0535/86320. Obbligo di mascherina. Si raccomanda di arrivare almeno dieci minuti prima dell’inizio degli spettacoli. In caso di maltempo i film saranno proiettati il giorno seguente. A coloro che effettueranno la prenotazione presso i negozi, verranno date in omaggio la sera dello spettacolo due mascherine.