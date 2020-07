Calcio: Parma e Bologna pareggiano 2-2

Insperato pareggio per il Parma contro il Bologna nel derby emiliano: è 2-2 con Kurtic e Inglese che riacciuffano con due gol a tempo scaduto i felsinei, che nel primo tempo si erano portati avanti con Danilo e Soriano già nel primo quarto d’ora. Brutta delusione per la squadra di Mihajlovic, oggi in tribuna per via della squalifica, che stecca nel secondo derby emiliano consecutivo.

Può gioire invece D’Aversa che raggiunge quota 40 punti e mette fine all’emorragia di sconfitte. Partita che si gioca regolarmente dopo l’applicazione del protocollo Covid-19 da parte dei padroni di casa, che nella giornata di sabato hanno individuato un dipendente contagiato.

PARMA – BOLOGNA 2-2 (tabellino)

PARMA (4-3-3): Sepe 5.5; Laurini 6 (37′ st Pezzella sv), Iacoponi 5.5, Bruno Alves 5.5 (1′ st Karamoh 6), Gagliolo 6; Hernani 5, Scozzarella 5 (1′ st Kulusevski 5.5), Kurtic 6.5; Darmian 5.5, Kucka 6 (15′ st Grassi 6), Sprocati 5.5 (15′ st Inglese 7).

In panchina: Colombi, Dermaku, Regini, Barilla’, Brugman, Caprari, Gervinho.

Allenatore: D’Aversa 6.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Tomiyasu 6.5, Bani 6 (43′ pt Mbaye 6), Danilo 7, Dijks 6.5; Medel 7 (47′ st Ruffo Luci sv), Dominguez 6.5 (31′ st Svanberg sv); Orsolini 6.5 (31′ st Skov Olsen sv), Soriano 7, Sansone 5.5 (31′ st Palacio 6); Barrow 6.

In panchina: Da Costa, Corbo, Krejci, Bonini, Cangiano, Baldursson, Juwara.

Allenatore: Mihajlovic (squalificato, in panchina Tanjca) 6.

ARBITRO: Mariani di Aprilia 6.

RETI: 3′ pt Danilo, 16′ pt Soriano; 48′ st Kurtic, 50′ st Inglese.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in ottime condizioni.

Ammoniti: Bruno Alves, Barrow. Angoli: 6-2. Recupero: 4′; 4′.