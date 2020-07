Viene rapinato del Rolex, ricercata una donna

Aveva appena pagato la sosta e stava esponendo sul parabrezza il contrassegno del parcheggio dopo aver inserito il braccio nell’abitacolo dell’auto. Ci sono voluti solo pochi istanti alla donna che lo ha rapinato per sfilargli dal polso il prezioso rolex che indossava, mentre contemporaneamente gli bloccava l’altro braccio con la portiera della sua stessa vettura. La vittima ha quindi riportato alcune escoriazioni al braccio ed è caduta a terra, mentre la donna si è data alla fuga.

È accaduto in pieno giorno verso le 9 e 15 di oggi, sabato 11 luglio, in viale Rimembranze, quasi all’altezza di viale Martiri, quindi non distante dal Monumento ai Caduti.

Sul posto sono accorsi gli operatori della Polizia locale di Modena che hanno soccorso l’anziano e avviato le indagini per risalire alla donna accusata di rapina con lesioni personali. La vittima, un uomo di 77 anni residente in città, era solo al momento dell’aggressione, avvenuta poco dopo aver parcheggiato la propria vettura Nissa. Nonostante le escoriazioni riportate nella caduta non si è recato al Pronto soccorso preferendo farsi medicare dal proprio medico. Ha però potuto fornire una descrizione della donna, una signora ben vestita particolarmente alta e robusta, presumibilmente italiana, che lo ha aggredito prima di fuggire di corsa attraverso il parco con il rolex di acciaio e oro appena sottratto.

Dai primi accertamenti non sono emersi testimoni dell’accaduto, ma la Polizia locale sta già procedendo all’acquisizione delle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadina per verificare la presenza di elementi utili alle indagini.