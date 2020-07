Maltempo: numerosi interventi dei vigili del fuoco nel bolognese

Dalle ore 17:30 i vigili del fuoco sono impegnati in diversi soccorsi a causa delle condizioni meteo. Più di dieci interventi in meno di un’ora per alberi pericolanti o abbattuti sulle strade e su alcuni autoveicoli (come ad Osteria Grande). Attualmente i vigili del fuoco sono a lavoro a Sala Bolognese, Osteria Grande e Varignana- Castel San Pietro Terme, ad Ozzano sulla SS9 e in località Molino del Grillo. Sul posto anche le forze dell’ordine in supporto.

Dalle 19 anche in località Montecalderaro di Castel San Pietro dove due grossi alberi sono caduti ostruendo il passaggio sulla via pubblica.