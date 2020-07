Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 11 luglio

Cielo sereno o poco per nubi medio-alte di scarsa consistenza al mattino; dal pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi a partire dal settore occidentale con rovesci e/o temporali sparsi, in estensione al resto del territorio tra pomeriggio e sera. I fenomeni saranno più probabili e consistenti sulle aree pianeggianti più settentrionali, dove essi potranno risultare localmente intensi. Temperature: minime con poche variazioni, comprese tra 20° e 23°C nei capoluoghi, di poco inferiori nelle aree di aperta campagna. Massime stazionarie o in lieve aumento sulla Romagna, comprese tra 32/34°C nei capoluoghi interni, 30/31°C nel settore costiero. Venti: deboli di direzione variabile sulla pianura emiliana; deboli, anche moderati nel pomeriggio, sud-occidentali su quella romagnola e sui rilievi. Possibili rinforzi in occasione dei fenomeni temporaleschi. Nel corso della sera/notte tendenza a rotazione del vento da nord-est su tutto il territorio con intensità in genere moderata, localmente forte su costa e mare. Mare: inizialmente poco mosso, localmente mosso nel pomeriggio; dalla sera/notte aumento del moto ondoso con mare mosso o molto mosso.

(Arpae)